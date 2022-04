Un cavo usato nella tecnica delle comunicazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cavo usato nella tecnica delle comunicazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COASSIALE

Significato/Curiosita : Un cavo usato nella tecnica delle comunicazioni

Della comunicazione (in acronimo tic o ict, dall'inglese information and communications technology) sono l'insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate...

Ambiti il cavo coassiale è stato soppiantato dalla fibra ottica e dalle relative comunicazioni ottiche. si consideri un cavo coassiale formato da due... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

