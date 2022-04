È causa di scatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È causa di scatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IRA

Significato/Curiosita : E causa di scatti

Presenza di apparecchiature elettroniche e regolatori di velocità a frequenze variabili (inverter) installate negli impianti porta a scatti intempestivi...

Irlandese", ira) (in gaelico irlandese óglaigh na héireann, in italiano "volontari d'irlanda"), a volte indicata come old ira (vecchia ira), era un'organizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con causa; scatti; L inattività può causa re quello della mente; Colorito giallo causa to dall eccesso di bilirubina; Soggetto defunto nella causa di successione; Quello di temperatura può causa re un raffreddore; Due scatti di uguale durata; Causa scatti non voluti; Si ottiene sovrapponendo scatti diversi; Cornice per scatti ;