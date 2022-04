Il cane di colore bianco che viene dal Nord - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cane di colore bianco che viene dal Nord. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SAMOIEDO

Significato/Curiosita : Il cane di colore bianco che viene dal nord

il cane da pastore tedesco, comunemente abbreviato in pastore tedesco, talvolta detto anche cane alsaziano, cane lupo e cane poliziotto, secondo la classificazione...

Disambiguazione – se stai cercando il popolo siberiano, vedi samoiedi. il samoiedo è una razza canina che prende il nome da un termine obsoleto usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

