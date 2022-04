Tessuto trasparente, leggero e increspato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto trasparente, leggero e increspato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GEORGETTE

Significato/Curiosita : Tessuto trasparente, leggero e increspato

Crêpe è il nome generico di tessuti, diversi nei materiali e nel peso, caratterizzati dall'aspetto increspato, granuloso e mosso. l'armatura è solitamente...

georgette heyer

Altre definizioni con tessuto; trasparente; leggero; increspato; tessuto con filati di colori simili ma diversi; tessuto nervoso dell occhio fotosensibile; Tale è un tessuto resistente e pieno di filamenti; tessuto con disegni colorati non stampato; Così trasparente che si vede attraverso; Vaso sferico in vetro trasparente per pesci; Tessuto trasparente sulla superficie dell occhio; Incorporeo, trasparente ; Un leggero colpetto; Canta leggero ; Mite e leggero ; leggero gas con cui si può produrre energia; Può essere increspato ; Cerca nelle Definizioni