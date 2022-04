Teodorico fu il loro re dal 474 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Teodorico fu il loro re dal 474. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OSTROGOTI

Significato/Curiosita : Teodorico fu il loro re dal 474

Ostrogoto. fu re degli ostrogoti dal 474 e sovrano del regno ostrogoto in italia dal 493. teodorico nacque nel 454 in pannonia: il padre era il re ostrogoto...

Gli ostrogoti (in latino ostrogothi o austrogothi) erano il ramo orientale dei goti, una tribù germanica che influenzò gli eventi politici del tardo impero... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

