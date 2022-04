Sport invernale in cui si usano pietre e scope - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sport invernale in cui si usano pietre e scope. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CURLING

Significato/Curiosita : Sport invernale in cui si usano pietre e scope

Il curling è uno sport di squadra nel quale si gioca sul ghiaccio con pesanti pietre di granito levigate, dette semplicemente sassi o pietre (stone in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

