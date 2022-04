Rivestimento esterno degli artropodi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivestimento esterno degli artropodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CUTICOLA

Significato/Curiosita : Rivestimento esterno degli artropodi

La cuticola è il rivestimento esterno che ricopre il corpo della maggioranza degli artropodi. è un vero e proprio esoscheletro (perché gli insetti non...

cuticola – anatomia umana cuticola – artropodi cuticola – botanica cuticola – micologia cuticola – delle uova (all'esterno del guscio)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

