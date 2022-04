Pubblico ufficiale che si occupa di compravendite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pubblico ufficiale che si occupa di compravendite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOTAIO

Significato/Curiosita : Pubblico ufficiale che si occupa di compravendite

Nell'aprile 2016 si occupa della vendita di mediaset premium ai francesi di vivendi di vincent bolloré, con cui collabora anche alla creazione di una piattaforma...

Del notaio latino, detto anche "notaio di civil law". se stai cercando la figura esistente nei paesi di common law, vedi notary public. il notaio o, nella...

