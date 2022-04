Provincia piemontese istituita nel 1992 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provincia piemontese istituita nel 1992. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIELLA

Significato/Curiosita : Provincia piemontese istituita nel 1992

nel 1992 scorporando 77 comuni dalla provincia di novara (dal 2019 il numero dei comuni si è ridotto a 74 per la fusione di seppiana e viganella nel comune...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi biella (disambigua). biella (afi: /'bjlla/; bièla in piemontese, ['bjla]) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

