Il pezzo più presente sulla scacchiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pezzo più presente sulla scacchiera.

Soluzione 6 lettere : PEDONE

Significato/Curiosita : Il pezzo piu presente sulla scacchiera

Nel gioco degli scacchi il pedone (, ) è uno dei pezzi a disposizione dei giocatori. è il pezzo più presente sulla scacchiera (ve ne sono otto per giocatore)...

Proprio normale movimento. se un pedone riesce a raggiungere il lato opposto della scacchiera, il proprietario del pedone lo deve promuovere sostituendolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

