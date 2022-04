Negozio in cui si vendono vini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negozio in cui si vendono vini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ENOTECA

Significato/Curiosita : Negozio in cui si vendono vini

Mercatini che si tengono periodicamente nelle città. accanto a questi, in diverse città sono però presenti anche negozi fisici che vendono esclusivamente...

Riconoscimenti nel settore dell'alta ristorazione. il locale è nato come enoteca con il nome di enoteca nazionale, iniziando a funzionare anche come vero e proprio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con negozio; vendono; vini; Assiste i clienti in un negozio ; Noto negozio online di abiti e calzature; Riposo settimanale di un negozio : giorno di __; negozio che vende prosciutto e formaggio; Vi si vendono merlot e sauvignon; vendono in edicole e librerie; I negozi che vendono medicine con ricetta; vendono sigarette e francobolli; Divini tà domestica dei Romani; L eroe troiano che sbarcò nel Lazio e sposò Lavini a; Rappresentazione di una divini tà; Trasformazione in divini tà; Cerca nelle Definizioni