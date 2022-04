Si mette a qualcuno per impedirgli di parlare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mette a qualcuno per impedirgli di parlare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BAVAGLIO

Significato/Curiosita : Si mette a qualcuno per impedirgli di parlare

Cercando le lastre copriganasce, vedi mordacchie. la mordacchia, detta anche bavaglio di ferro, briglia dei muti o briglia della comare (en. scold's bridle)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

