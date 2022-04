L insegnamento della favola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insegnamento della favola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MORALE

Significato/Curiosita : L insegnamento della favola

Come archetipiche; la stessa definizione corrente di "favola" è basata principalmente sulla favola esopica. si tratta di componimenti brevi, in genere con...

– se stai cercando l'omonima montagna dell'appennino, vedi monte morale. la morale è l'insieme dei valori o principi ideali in base ai quali l'individuo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con insegnamento; della; favola; Scienza sulle modalità dell insegnamento ; Un ampio locale per l insegnamento della scherma; L insegnamento orale delle dottrine cristiane; Un insegnamento comprensibile e chiaro; Cognome della ex moglie di Gigi Buffon; La Michelle svizzera della tv; La Berti cantante e personaggio della TV; Un Morrison della musica; favola inventata per mentire; Insetto parlante nella favola di Pinocchio; Più saggia della cicala nella favola di Esopo; Li indossa il gatto nell omonima favola ; Cerca nelle Definizioni