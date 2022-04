Il film che ne narra il naufragio vinse 11 Oscar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il film che ne narra il naufragio vinse 11 Oscar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TITANIC

Significato/Curiosita : Il film che ne narra il naufragio vinse 11 oscar

film originale. è un film del 2013 vittima di un flop. la vicenda narra che dorothy, appena tornata in kansas, deve ritornare a oz per sconfiggere il...

Disambiguazione – "titanic" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi titanic (disambigua). l'rms titanic era un transatlantico britannico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con film; narra; naufragio; vinse; oscar; Un film di Ridley Scott; Diresse il film -documentario Terra madre; Nei film , un immagine dal passato ing; È sul mirino in un film giapponese; Uno dei narra tori di novelle del Decameron; narra zione fantastica; narra tiva a puntate sul giornale: romanzo d __; Erano sfortunati quelli narra ti da Lemony Snicket; Ippolito, lo scrittore che perì nel naufragio del battello Ercole; Quel che resta dopo un naufragio ; Resto di naufragio ; Lo scampato al naufragio ; Moto sulla quale Agostini vinse l ultimo mondiale; Il ruolo per cui Sophia Loren vinse premi nel 60; Il politico e militare ateniese che vinse a Salamina; vinse ro Sanremo con Fiumi di parole; Lo stato in cui nacque oscar Wilde; Ha vinto l oscar alla miglior attrice nel 2014; Il premio francese corrispondente all oscar di Hollywood; La nazione in cui è ambientato Lady oscar ; Cerca nelle Definizioni