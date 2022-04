La dinastia a cui apparteneva lo zar Nicola II - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dinastia a cui apparteneva lo zar Nicola II. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

la monarchia in russia fu abolita nel 1917 dopo la rivoluzione di febbraio, quando lo zar nicola ii fu costretto ad abdicare per sé ed il figlio alessio...

Altri significati, vedi romanov (disambigua). disambiguazione – se stai cercando romanoff, vedi romanoff (disambigua). i romanov (al plurale romanovy, in...