Dice: Ciak, si gira - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dice: Ciak, si gira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : REGISTA

Significato/Curiosita : Dice: ciak, si gira

Il ciacchista si posiziona con il ciak aperto e ben in vista nell'inquadratura, tra l'obiettivo e la scena da riprendere; il regista dice ad alta voce...

Si definisce il centrocampista che organizza il gioco, vedi regista (calcio). il regista è il responsabile artistico e tecnico di un'opera audiovisiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con dice; ciak; gira; Bizzarro amico di Topolino che predice il futuro; Si dice di persona ferma e decisa; Si dice di matrimonio organizzato dalle famiglie; Si dice che il tabagista accanito fumi come loro; Segue spesso il ciak ; Sul set di un film viene dopo motore e ciak ; gira r a destra; gira no per spingere la barca; Ha l antenna che gira ; gira no dando... il tempo; Cerca nelle Definizioni