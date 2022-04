In coppia canora con Simon - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In coppia canora con Simon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GARFUNKEL

In coppia canora con simon

Condivise con lei tale passione, tanto da formare il duo canoro simon sisters, col quale esordì nel 1964 con il brano winkin',blinkin' and nod e con l'album...

Simon & garfunkel sono stati un popolare duo folk statunitense, costituito da paul simon (newark, 13 ottobre 1941) e art garfunkel, (new york, 5 novembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

