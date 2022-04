Coniglio grigio dei cartoni dei Looney Tunes - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coniglio grigio dei cartoni dei Looney Tunes. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BUGS BUNNY

Significato/Curiosita : Coniglio grigio dei cartoni dei looney tunes

looney tunes è una serie animata americana, inizialmente distribuita come cortometraggi per il cinema, prodotta dalla warner bros. dal 1930 al 1969, poi...

bugs bunny è un personaggio immaginario della serie a cartoni animati looney tunes; venne ideato nel 1938 da un gruppo di autori comprendente ben "bugs"... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con coniglio; grigio; cartoni; looney; tunes;