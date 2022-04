Città spagnola famosa per la corsa dei tori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città spagnola famosa per la corsa dei tori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PAMPLONA

Significato/Curiosita : Citta spagnola famosa per la corsa dei tori

Include anche forme successive di combattimenti con i tori, quali la corrida di tradizione spagnola. nella civiltà minoica-micenea il toro è una presenza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pamplona (disambigua). pamplona (in castigliano, iruña o iruñea in basco) è una città di 199... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

