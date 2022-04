Città francese nota anche per l omonimo vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città francese nota anche per l omonimo vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BORDEAUX

Significato/Curiosita : Citta francese nota anche per l omonimo vino

Il barolo è un vino rosso a denominazione di origine controllata e garantita prodotto in alcuni comuni del piemonte. la zona di origine delle uve adatte...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bordeaux (disambigua). bordeaux (pronuncia /bor'do/ o /bor'd/; in passato italianizzata come... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

