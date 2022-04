Un attore che fa le veci di altri attori ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un attore che fa le veci di altri attori ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STUNTMAN

Significato/Curiosita : Un attore che fa le veci di altri attori ing

Diritto di uso civico sono iscritti in anagrafe specifica che li raggruppa per nuclei familiari, ed il capofamiglia, o chi ne fa le veci, rappresenta, di fronte...

Uno stuntman (in italiano cascatore) è un acrobata particolarmente esperto nel fingere cadute, tuffi, salti e scene pericolose in genere (in inglese stunts)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con attore; veci; altri; attori; attore divenuto Presidente USA nel 1981; Il John attore protagonista di Grease e Face Off; L attore Carrey; Il Renato attore comico in coppia con Cochi; La spazzola può farne le veci se si canta in bagno; Fa le veci di un altro per un certo tempo; Tra i suoi soci vi sono “veci ” e “bocia”; Fanno le veci dei sovrani in momenti particolari; Precedono... gli altri ; Lavora in casa d altri ; Il modello da cui sono tratti gli altri ; Venire a conoscere da altri ; Gruppo di attori ; Se comprende grandi attori è prestigioso; Dirige un gruppo di attori ; Furfanti, malfattori ; Cerca nelle Definizioni