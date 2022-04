Arteria che passa dal collo e arriva alla testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arteria che passa dal collo e arriva alla testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAROTIDE

Significato/Curiosita : Arteria che passa dal collo e arriva alla testa

Le arterie carotidi comuni destra e sinistra sono vasi sanguigni destinati ad irrorare la testa e il collo; esse si dividono nel distretto cervicale per...

Tra gli animali la carotide interna dell'uomo è la più voluminosa tra tutte. l'arteria carotide interna origina dall'arteria carotide comune subito sopra... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

