Uniti per perseguire un comune proposito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uniti per perseguire un comune proposito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : COALIZZATI

Significato/Curiosita : Uniti per perseguire un comune proposito

Matematica e sono spesso incoraggiati a perseguire esclusivamente carriere tecniche. essi sono anche scoraggiati dal perseguire occupazioni non professionali o...

Separate integrando reparti dei quattro eserciti principali dei coalizzati. i coalizzati avevano potenziato enormemente le loro forze durante l'armistizio... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con uniti; perseguire; comune; proposito; Moneta degli Stati uniti ; Negli Stati uniti si occupa degli affari esteri; Decisione puniti va; Il petrolio negli Stati uniti ; Complesso di idee o proposte che si intendono perseguire ; Inclini a farsi corrompere o a perseguire il lucro; Ostinati nel perseguire ; Ostinate nel perseguire ; comune del Teramano; Proteina che hanno in comune unghie e capelli; Piccolo paese che non fa comune ; Persona fuori dal comune e straordinaria; Incendio appiccato di proposito ; Saldo come il proposito incrollabile. irremovibile; È più di uno sproposito ; Ostinato, fermo nel proposito ; Cerca nelle Definizioni