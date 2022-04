Una sempre pronta a criticare i costumi morali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sempre pronta a criticare i costumi morali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CENSORA

Significato/Curiosita : Una sempre pronta a criticare i costumi morali

Contiene una pagina dedicata a operette morali wikiquote contiene citazioni di o su operette morali wikiversità contiene risorse su operette morali wikimedia...

Politico, generale e scrittore romano, chiamato anche catone il censore (cato censor), catone il sapiente (cato sapiens), catone l'antico (cato priscus)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con sempre; pronta; criticare; costumi; morali; Nascono sempre in montagna; 20sharing: un sempre più diffuso tipo di noleggio; Sono sempre attese; Vi si siede sempre l autista; È comodo trovarla pronta ; Casa già pronta per essere abitata: __ in mano; Impronta ricavata con la cera; Impronta re, marchiare; Ha sempre da criticare ; Dare una mazzata, criticare aspramente; Pungente nel criticare ; criticare ; Sfrenati nei costumi , licenziosi; Si citano con i costumi ; Spesso si citano coi costumi ; Recupero di arte e costumi del passato; Intransigente e morali stico come il Censore; Racconto breve con fini pedagogici e morali ; I figli del re valori morali ; Chi ne è giù è demorali zzato; Cerca nelle Definizioni