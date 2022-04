Tessuto con filati di colori simili ma diversi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto con filati di colori simili ma diversi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MELANGE

Significato/Curiosita : Tessuto con filati di colori simili ma diversi

Seguito a trattamenti con reattivi (soluzione iodo-solforica) la fibra assume un colore violaceo. ^ il tessuto viscosa: il tessuto che sembra naturale al...

La spezia melange, anche detta solamente spezia, è una droga immaginaria creata dallo scrittore frank herbert nel suo ciclo di dune. la spezia è una sostanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

