Somigliano alle api - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Somigliano alle api. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VESPE

Significato/Curiosita : Somigliano alle api

Significa “canne intrecciate o corde fatte di giunco” con riferimento alle foglie che somigliano a giunchi, mentre l'altra parola prasòn significa “porro”. il...

Le vespe (in greco antico: sfe, sphêkes) è una commedia di aristofane, rappresentata per la prima volta ad atene alle lenee del 422 a.c. il titolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

