Scritta senza consonanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scritta senza consonanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IA

Significato/Curiosita : Scritta senza consonanti

Importante notare che in italiano la consonante /ts/, così come la sonora corrispondente /dz/ (e come le altre tre consonanti //, // e //), in posizione...

Microprocessori (ia-4, ia-8, ia-16, ia-32 e ia-64) internet archive ia – tipo di supernova ia – codice vettore iata di iraqi airways ia – codice iso 639-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con scritta; senza; consonanti; Una delle lingue in cui fu scritta la Bibbia; La scritta alla fine di episodi rimasti in sospeso; Una parola scritta sulle banconote da un dollaro; Una scritta da film western; Rigoroso, senza fronzoli; Lui senza cuore; Saltano in assenza di punti di riferimento; Stare senza fare niente, essere sfaccendati; Le consonanti d avorio; In mezzo... alle consonanti ; Due consonanti in zuffa; Le consonanti in équipe; Cerca nelle Definizioni