Precede la virgola in un numero decimale - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : PARTE INTERA

Significato/Curiosita : Precede la virgola in un numero decimale

in matematica, un numero decimale periodico è un numero razionale che espresso in notazione decimale ha una stringa (finita) di cifre dopo la virgola...

Reale x {\displaystyle x} il più grande intero minore o uguale a x {\displaystyle x} . la funzione parte intera è solitamente indicata con x {\displaystyle... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

