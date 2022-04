Persona che pretende di leggere il futuro con i tarocchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persona che pretende di leggere il futuro con i tarocchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CARTOMANTE

Significato/Curiosita : Persona che pretende di leggere il futuro con i tarocchi

Avere somministrato a queste persone una serie di mezzi tradizionali di divinazione (oroscopo di transito, i ching, tarocchi, calendario messicano, oracolo...

Personalità del consultante o del cartomante stesso. il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vieta l'attività di cartomante (vedi articolo 121 ultimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

