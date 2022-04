Ornava l elmo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ornava l elmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIMIERO

Significato/Curiosita : Ornava l elmo

Piattaforma di osservazione, è aperto ai visitatori. l'originale elmo gotico che ornava la torre fu consumato dal fuoco causato da un fulmine nel 1680....

Ricca di cimieri, spesso presenti in numero elevato. cimiero che rappresenta san vittore, nascente dalla corona, nello stemma di varese cimiero: destrocherio... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

