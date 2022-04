Località della Francia meta di tanti pellegrinaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località della Francia meta di tanti pellegrinaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LOURDES

Significato/Curiosita : Localita della francia meta di tanti pellegrinaggi

Romanica della metà del xii secolo), in località san leonardo de siete fuentes, nel comune di santu lussurgiu, in provincia di oristano chiesa di san leonardo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lourdes (disambigua). lourdes (pronuncia: [lud]; in occitano lorda, pron. ['lurð]) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

