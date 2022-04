John Dickson, scrittore statunitense di polizieschi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: John Dickson, scrittore statunitense di polizieschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CARR

Significato/Curiosita : John dickson, scrittore statunitense di polizieschi

john dickson carr (uniontown, 30 novembre 1906 – greenville, 27 febbraio 1977) è stato uno scrittore statunitense. autore di numerosi romanzi polizieschi...

3837 carr – asteroide del sistema solare cratere carr – cratere di venere difesa carr – apertura del gioco degli scacchi car... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con john; dickson; scrittore; statunitense; polizieschi; Era perduto per il poeta john Milton; Il john che ha lanciato Imagine; Sono contati in un film con john ny Depp; john Dickson, autore statunitense di polizieschi; John dickson , autore statunitense di polizieschi; Il John dickson giallista; John dickson , noto autore di romanzi polizieschi; Lo scrittore Svevo; Il Gianni scrittore per l infanzia; Il nome dello scrittore Gracián y Morales; _ Elkann, scrittore e giornalista; Josep Luis, architetto statunitense d origine spagnola; Presidente statunitense assassinato nel 1865; Celebre comico statunitense del passato; James , scrittore statunitense di romanzi noir; John Dickson, autore statunitense di polizieschi ; Di cattura o di perquisizione nei film polizieschi ; Scrittori di polizieschi ; I romanzi polizieschi ; Cerca nelle Definizioni