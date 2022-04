Guarniscono il vitello tonnato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guarniscono il vitello tonnato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : CAPPERI

Significato/Curiosita : Guarniscono il vitello tonnato

Pianta si consumano i boccioli, detti capperi, e più raramente i frutti, noti come cucunci o frutti di cappero. entrambi si conservano sott'olio, sotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con guarniscono; vitello; tonnato; guarniscono piatti freddi; Gavitello ; È stato un vitello ; Una salsa... per il vitello ; Fettina di vitello al limone; Una portata come l insalata di riso o il vitello tonnato ; Insaporiscono il vitello tonnato ; Non possono mancare nei piatti di vitello tonnato ;