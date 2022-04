Global System for Mobile communications - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Global System for Mobile communications. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GSM

Significato/Curiosita : Global system for mobile communications

Significati, vedi gsm (disambigua). global system for mobile communications 2g (in italiano sistema globale per comunicazioni mobili, o gsm) è uno standard di seconda...

Altre definizioni con global; system; mobile; communications; Tasso Annuo Effettivo global e; global e oppure indefinito; Un prodotto tipico che può global izzarsi ing; Il global causato dai gas serra ing; Lo era il Sega Master system ing; Global system Mobile; La O del D.O.S., Disk system Ing; Noto gruppo raggamuffin salentino: __ system ; mobile utilizzato per la biancheria; Coloro che prendono in affitto un immobile ; Piccolo mobile usato per pettinarsi e truccarsi; Una protesi da tenere in bocca, fissa o mobile ; Cerca nelle Definizioni