Gareggia su lunghe distanze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gareggia su lunghe distanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MARATONETA

Significato/Curiosita : Gareggia su lunghe distanze

Pattinano in gruppo su grandi distanze. quando la gara si disputa in pista, la distanza è attorno ai 40 km, ma quando si gareggia all'aperto su corsi d'acqua...

Consultato il 21 ottobre 2019. ^ spiridon louis, la favola del pastore-maratoneta compie 120 anni, su ilfattoquotidiano.it, 9 aprile 2016. url consultato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con gareggia; lunghe; distanze; gareggia no sulla neve; gareggia cavalcando; Vi gareggia no cani; Atleti che gareggia no in spossanti prove; Mammifero marino con lunghe zanne; Nelle scienze sono lunghe zza, massa o tempo; lunghe zza di una stoffa o una pellicola; Custodiscono bestie dalle orecchie lunghe ; Viaggiatore di lunghe distanze a piedi; distanze fra le righe scritte o stampate; Elimina le distanze ; Se la prende chi non conserva le distanze ; Cerca nelle Definizioni