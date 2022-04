Foglie che avvolgono alla base alcune infiorescenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Foglie che avvolgono alla base alcune infiorescenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPATE

Significato/Curiosita : Foglie che avvolgono alla base alcune infiorescenze

Consiste in uno o più assi fiorali (= scapi) allungati e privi di foglie. le foglie sono tutte in rosetta basale con disposizione spiralata e sono persistenti...

Fiore (raramente anche 2 o più); non sono odorosi e sono avvolti in due-tre spate membranose. la forma è quella di un tubo eretto e molto lungo che nella...

