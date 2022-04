L edificio che è sede principale dell Onu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L edificio che è sede principale dell Onu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : PALAZZO DI VETRO

Significato/Curiosita : L edificio che e sede principale dell onu

968056 l'ufficio delle nazioni unite a new york è la sede principale dell'onu; è un complesso di edifici situato a new york (usa). il terreno su cui sorge...

In più ha la forma di un parallelepipedo a base rettangolare. l'edificio più noto del complesso è il cosiddetto palazzo di vetro in cui ha sede il segretariato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

