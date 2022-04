Doppie in affisso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Doppie in affisso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : FS

Significato/Curiosita : Doppie in affisso

Distrettuale, vedi prefisso telefonico. un prefisso, in linguistica, è un morfema che è affisso all'inizio di un lessema per modificarne o precisarne...

Franziskanische studien fs – codice vettore iata di servicios de transportes aéreos fueguinos fs – codice fips 10-4 dei territori francesi meridionali fs – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

