Attraente e corruttrice come una metropoli - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : TENTACOLARE

Sud-est e della renania-palatinato a sud. lo stato è imperniato sulla tentacolare regione urbana del reno-ruhr, che a sua volta gravita attorno al grande... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

È attraente per natura; attraente , ma non troppo; attraente per il palato, saporito; attraente in modo tale da rendere vana ogni opposizione; Rapace come il disneyano Anacleto; come dire ardenti; come il tentativo... ulteriore; Stato che ha come capitale Zagabria; metropoli canadese sul lago Ontario; La metropoli con il celeberrimo Central Park; La metropoli tana londinese; Le misere borgate delle metropoli brasiliane;