Antiche romane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antiche romane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Antiche romane

E 17 rustiche (camilla, ecc.). i nomi delle antiche tribù rustiche corrispondevano a quelli delle antiche gentes originarie esistenti o anche estinte...

Genti latine nelle terre a sud del lazio è comunque definita dal mommsen non documentabile. per lo storico tedesco la presenza di genti latine in campania...