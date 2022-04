Alture meno alte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alture meno alte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UR

Significato/Curiosita : Alture meno alte

Misurare l'altezza dei rilievi. dunque, quando l'uomo ha dato nome alle alture che lo circondavano, ha usato la parola collina quando il rilievo presentava...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ur. ur (lingua sumera: urim, scrittura cuneiforme: urim2ki o urim5ki; arabo: )... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con alture; meno; alte; Le alture al confine tra Siria e Israele; Un area senza rilievi circoscritta da alture ; Le alture tra Siria e Israele; alture dell Alsazia; In una normale bottiglia di vino ce n è meno di uno; Anziano, ma detto in maniera meno delicata; meno del duca e più del conte; E più o meno dorato; Nome alte rnativo del branzino; alte razione della percezione della realtà; alte rnativa alla spazzola per i capelli; Sono vicine in alte zza; Cerca nelle Definizioni