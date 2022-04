Una razza di gatto dalla testa triangolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una razza di gatto dalla testa triangolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SIAMESE

Significato/Curiosita : Una razza di gatto dalla testa triangolare

Il gatto siberiano è una razza di gatto risultata dalla selezione naturale fra il gatto selvatico dei boschi ed il gatto domestico portato nella russia...

Razza, che venne modificata ed estremizzata: nacque così il siamese attuale. taglia: il siamese è un gatto di taglia media, originariamente (agli inizi del... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

