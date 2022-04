È stata accorpata con l Alsazia e la Champagne-Ardenne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È stata accorpata con l Alsazia e la Champagne-Ardenne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LORENA

Significato/Curiosita : E stata accorpata con l alsazia e la champagne-ardenne

Duri combattimenti nelle ardenne, la wehrmacht il 1 gennaio 1945 sferrò quindi l'operazione nordwind, un attacco in alsazia che mise in notevole difficoltà...

lorena – regione della francia lorena – città brasiliana dello stato di san paolo lorena – città statunitense nello stato del texas lorena – nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con stata; accorpata; alsazia; champagne; ardenne; E stata soprannominata la tigre di Cremona; La Carpenter che è stata Debra Morgan in Dexter; L ora... che è stata fissata per l attacco; L azienda stata le del cane a sei zampe; Città che, accorpata a Riposto, fu chiamata Jonia; Catena di monti tra l alsazia e la Lorena; Alture dell alsazia ; Alture dell alsazia ; Regione che si cita con l'alsazia ; Grossa bottiglia di champagne ; Cocktail con champagne ; Non si usa con le bottiglie di champagne ; champagne secco; Lo è L'età in un film dei fratelli Dardenne ; Una zona come le ardenne ; Cerca nelle Definizioni