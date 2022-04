Sottoposto a tributi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottoposto a tributi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TASSATO

Significato/Curiosita : Sottoposto a tributi

Sulle terre amministrate, raccogliendo tributi (costituiti da cera, pellicce, miele) dalle tribù sottoposte (tributi chiamati poljud'e) oppure facendoseli...

Ha riferito che apple aveva guadagni all'estero di $ 54,4 miliardi non tassati dall'irs degli stati uniti. in base alla legge fiscale degli stati uniti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con sottoposto; tributi; sottoposto a grande fatica e ansia; Viene sottoposto al giudizio; sottoposto a un castigo, sanzionato; Non sottoposto a imposte; tributi elementi delle finestre; Che non deve pagare tributi ; Incamera tributi ; Si percepisce in vecchiaia grazie ai contributi ; Cerca nelle Definizioni