La si può fare rasa - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : TABULA

La si puo fare rasa

(realismo epistemologico), ma può anche descrivere l'azzeramento ("fare tabula rasa") o il disconoscimento di contenuti precedenti, ad esempio accordi...

La tabula peutingeriana è una copia del xii-xiii secolo di un'antica carta romana che mostra le vie stradali dell'impero romano, dalle isole britanniche...

