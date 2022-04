Punto dell orbita lunare più lontano dalla Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punto dell orbita lunare più lontano dalla Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : APOGEO

Significato/Curiosita : Punto dell orbita lunare piu lontano dalla terra

Satellite artificiale che venne rilasciato in orbita lunare prima di ripartire verso la terra. dopo che il modulo lunare si fu ricongiunto con il modulo di comando...

Con apogeo in genere si indica il culmine di qualcosa; può riferirsi a: apogeo in astronomia è un apside; in particolare è il punto più lontano dalla terra... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

