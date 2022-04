Prefisso per unico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso per unico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MONO

Significato/Curiosita : Prefisso per unico

prefisso può sì essere indipendente dalla città (per esempio uguale per tutto lo stato) ma essere valido solo come prefisso urbano, nel senso che per...

mono – cioè monofonico mono – etnia di nativi americani appartenente al ramo linguistico uto-azteco, stanziata nel bacino del lago mono, nella sierra... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

