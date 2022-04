Il migliore compra all asta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il migliore compra all asta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OFFERENTE

Significato/Curiosita : Il migliore compra all asta

Per essere venduta all'asta ad un ex-colonnello iraniano dell'aeronautica (ora operaio), behrani, il quale vive con la moglie nadi e il figlio esmail, afflitto...

Nella misura decisa dall'offerente esse si possono dividere in due tipi: volontaria: l'iniziativa proviene esclusivamente dall'offerente e può avere ad oggetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

