Il Lumet regista di Serpico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Lumet regista di Serpico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SIDNEY

Significato/Curiosita : Il lumet regista di serpico

Stai cercando altri significati, vedi serpico (disambigua). serpico è un film del 1974 diretto da sidney lumet e interpretato da al pacino. tratta da...

sidney arthur lumet (afi: [lu'mt]) (filadelfia, 25 giugno 1924 – new york, 9 aprile 2011) è stato un regista, produttore cinematografico, sceneggiatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

A loro si dà la parola in un film di Sidney lumet ; Un piccolo volumet to; Il nome del regista Polanski; Il Bergman regista di Scene da un matrimonio; Sono perdute per il regista David Lynch; L Aldo parrucchiere e il Francis Ford regista ; Il protagonista di serpico ; Scrisse serpico ; Il Peter autore di serpico ;