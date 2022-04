Incisioni profonde del suolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incisioni profonde del suolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GOLE

Significato/Curiosita : Incisioni profonde del suolo

Le gravine sono incisioni erosive profonde anche più di 100 metri, molto simili ai canyon, scavate dalle acque meteoriche nella roccia calcarea. le loro...

La diga delle tre gole, denominata anche progetto tre gole, è una diga per la produzione di energia elettrica costruita sul fiume azzurro, nella provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con incisioni; profonde; suolo; Lega metallica usata per decorare le incisioni ; Sottile scalpello usato per incisioni artistiche; Lasciarono incisioni rupestri in vai Camonica; La Val lombarda con le note incisioni rupestri; profonde in poesia; Si immerge in acque profonde con lo scafandro; profonde per il poeta; profonde , basse; Cannoncino da suolo a tiro curvo; Sisma che scuote il sottosuolo ; Ispirata al sacro suolo ; Restituite al patrio suolo ; Cerca nelle Definizioni